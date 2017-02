W styczniu Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) zdecydowała o zwiększeniu liczby uczestników MŚ z 32 do 48, począwszy od turnieju w 2026 roku. Zostaną oni podzieleni na 16 grup po trzy zespoły. Głos za tym rozwiązaniem oddał m.in. Ceferin, który domaga się zwiększenia liczby reprezentacji z Europy z 13 do co najmniej 16.

16 drużyn i każda w innej grupie - to jest nasze minimum, będziemy się przy tym upierać. Jeśli tak nie będzie, sprawimy, że cała procedura (przyznawania miejsc na mundial) będzie znacznie bardziej skomplikowana - powiedział Słoweniec na łamach "New York Times".

Niektóre krajowe federacje chciały nawet, żeby Stary Kontynent reprezentowany był przez 20 lub 24 zespoły.

Mówienie, że chcemy połowę miejsc w mistrzostwach świata, byłoby trochę aroganckie - skomentował Ceferin.

Kongres FIFA, na którym delegaci obradować będą o nowym podziale miejsc na mundialu, odbędzie się w maju w Bahrajnie.