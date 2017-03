Milik doznał poważnego urazu kolana w meczu z Danią 8 października i dopiero w połowie lutego zaczął znów występować w Napoli. Jednak w tym roku tylko raz znalazł się w wyjściowym składzie swojego klubu - 28 lutego w pucharowym starciu z Juventusem (1:3) grał do 61. minuty.

Nawałka do kadry powołał także jego kolegę z zespołu Piotra Zielińskiego.

Artur Boruc zrezygnował niedawno z gry w reprezentacji i trudno było przewidzieć, czy i kto dołączy do Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego i Łukasza Skorupskiego. Ostatecznie selekcjoner poprzestał na trzech bramkarzach.

W piątek ogłoszone zostały nazwiska piłkarzy powołanych z klubów zagranicznych. Za tydzień (17 marca) Nawałka ma podać listę zawodników z drużyn ekstraklasy.

Po czterech meczach eliminacyjnych Polska prowadzi w grupie E z 10 punktami. Czarnogóra ma o trzy mniej i zajmuje drugie miejsce. Dalej sklasyfikowane są Dania - 6, Rumunia - 5, Armenia - 3, a tabelę zamyka Kazachstan - 2.

Zawodnicy z zagranicznych klubów powołani na mecz reprezentacji Polski na mecz z Czarnogórą:

Bramkarze:

Łukasz Fabiański (Swansea City, Anglia)

Łukasz Skorupski (Empoli Calcio, Włochy)

Wojciech Szczęsny (AS Roma, Włochy)

Obrońcy:

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy)

Thiago Cionek (US Palermo, Włochy)

Kamil Glik (AS Monaco, Francja)

Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux, Francja)

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund, Niemcy)

Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg, Niemcy)

Kamil Grosicki (Hull City, Anglia)

Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain, Francja)

Karol Linetty (Sampdoria Genua, Włochy)

Maciej Rybus (Olympique Lyon, Francja)

Paweł Wszołek (Queens Park Rangers, Anglia)

Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Niemcy)

Arkadiusz Milik (SSC Napoli, Włochy)

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht, Belgia)

Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga, Dania)