Boniek na Twitterze wtrącił się do rozmowy między Karoliną Hytrek-Prosiecką a Januszem Piechocińskim, posłem PSL. Zaczęło się od niewinnie od kubka z logo partii ludowców. Hytrek-Prosieck zaproponowała szefowi PZPN wspólną kawę w towarzystwie Piechocińskiego. Na co "Zibi" wypali: Bez przesady, gdy rozmawiamy o piłce, to nam baba niepotrzebna.

@hytrekprosiecka bez przesady,ja gdy z @Piechocinski rozmawiamy o pilce to nam baba niepotrzebna 😄😄😄😂😂👍🏻👍🏻 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 20 marca 2017

Te słowa nie spodobały się internautą śledzącym rozmowę. Bońkowi się oberwało. Został uznany za szowinistę, a kilku komentujących posądziła go o poglądy bliskie Janusza Korwin-Mikkego.