W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed niedzielnym meczem wyjazdowym z Czarnogórą.

Na pewno na własnym boisku to bardzo groźna drużyna, która nie odpuści nam do ostatniej minuty tego spotkania. Znamy ich mocne i słabe strony. Sztab szkoleniowy już nakreślił nam styl gry rywala - powiedział Glik na wtorkowej konferencji prasowej.

Czarnogóra była rywalem biało-czerwonych w eliminacjach mistrzostw świata 2014. Wówczas spotkanie w Podgoricy (we wrześniu 2012 roku 2:2) rozpoczęło batalię Polaków o awans do MŚ 2014.

To było cenne doświadczenie i będziemy mieli okazję sprawdzić czy wyciągnęliśmy wnioski. Pamiętam, że wówczas latały krzesełka i petardy. To teren bardzo nieprzyjazny dla gości. Tego się spodziewamy. Jesteśmy jednak na tyle doświadczeni, że nie damy się sprowokować. Zdajemy sobie sprawę, że Czarnogórcom będzie zależało, aby nas prowokować i ułożyć mecz pod swoje dyktando – ocenił.

Po czterech kolejkach eliminacji MŚ 2018 reprezentacja Polski z dorobkiem 10 punktów prowadzi w grupie E. Na drugim miejscu z siedmioma oczkami jest Czarnogóra.

Jesteśmy na półmetku tych eliminacji, ale nie jest to mecz, który zadecyduje o awansie. Oczywiście to niezwykle ważne spotkanie, ale nie ostatnie w tych eliminacjach. Skoro uważamy się za klasową drużynę, to musimy jechać na takie mecze jak do Podgoricy i wygrywać. Musimy wygrać czysto piłkarskimi atutami, bo jesteśmy faworytami – ocenił obrońca AS Monaco.