Podczas środowej konferencji prasowej Jaroszewski powiedział, że Krychowiak doznał kontuzji w niedzielę, na ostatnim treningu klubowym. Medycyna w obecnych czasach stwarza możliwości podjęcia próby trenowania i grania z pękniętym czy złamanym żebrem, dlatego pomocnik kadry taką próbę postanowił podjąć...

Grzegorz był zdeterminowany i za wszelką cenę chciał sprawdzić, czy będzie w stanie trenować i zagrać. Niestety, po treningu okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Nie ma sensu aby z nami zostawał, dlatego dziś wraca do Paryża. Leczenie w jego przypadku potrwa około trzech tygodni - stwierdził lekarz.

Jaroszewski dodał, że złamania żebra leczy się na kilka sposobów, a w przypadku Krychowiaka doszło do niego w odcinku chrzęstnym. To oznacza, że leczenie będzie krótsze niż w przypadku gdyby do złamania doszło w odcinku okostnym. Poza tym dla Krychowiaka będzie mniej bolesne w takim codziennym życiu.

Szef banku informacji reprezentacji Hubert Małowiejski przypomniał, że Krychowiaka zabraknie w meczu o stawkę w ekipie narodowej po raz pierwszy od niecałych pięciu lat, tj. od meczu z... Czarnogórą we wrześniu 2012 roku - 2:2 w el. MŚ 2014.

Mamy przygotowane różne warianty ustawienia drużyny po to, by brak Krychowiaka nie był odczuwalny w sensie negatywnym. Oczywiście, że jego kontuzja nie jest nam na rękę, bowiem to jeden z filarów zespołu już od kilku lat. Ale urazy są czymś naturalnym w sporcie, tym bardziej w piłce nożnej - przyznał Małowiejski.

Wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry - dodał z kolei Jaroszewski.

Środowy trening drużyny trenera Adama Nawałki rozpocznie się o godz. 17.15 na stadionie Polonii Warszawa. Zajęcia przez pierwszy kwadrans będą otwarte dla mediów.

Spotkanie w Podgoricy odbędzie się 26 marca o 20.45. W tabeli grupy E el. MŚ 2018 prowadzą biało-czerwoni, którzy zgromadzili 10 punktów w czterech meczach. Czarnogóra ma o trzy punkty mniej i jest druga.