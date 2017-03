W porównaniu sprzed meczem z 2012 roku (2:2 w el. MŚ 2014) Polacy zmienili hotel, w którym zatrzymali się w stolicy Czarnogóry. Tym razem zamieszkali w najbardziej ekskluzywnym w mieście, zlokalizowanym kilkaset metrów od stadionu Pod Goricom, gdzie odbędzie się niedzielne spotkanie.

W pobliżu hotelu trwa - już od trzech tygodni - strajk czarnogórskich kobiet. Protestują przeciwko zmniejszeniu pieniędzy od państwa m.in. dla matek posiadających troje i więcej dzieci. Ich akcja jest całodobowa - powiedział jeden z mieszkańców Podgoricy.

Pogoda w Podgoricy jest słoneczna, temperatura w dzień osiąga 25 stopni Celsjusza. W niedzielę też ma być podobnie, choć są spodziewane przelotne opady deszczu.

O godz. 14.30 w hotelu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera Adama Nawałki. Trening polskiej reprezentacji rozpocznie się o 18 i będzie przez 15 minut otwarty dla kibiców oraz dziennikarzy. Czarnogórzanie trenować będą godzinę później w swej bazie w innej części stolicy.

Od piątku w sprzedaży są bilety na to spotkanie. Najtańsze kosztują 5 euro, najdroższe - po 12 i 15. Organizatorzy spodziewają się ok. 10-12 tysięcy kibiców. W sobotę karty wstępu można nabywać do godz. 16, a w niedzielę od 10 do rozpoczęcia gry.