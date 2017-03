Największym zmartwieniem selekcjonera naszej kadry przed meczem z Czarnogórą była forma Grzegorza Krychowiaka i Arkadiusza Milika. Obu piłkarzom brakuje rytmu meczowego. Krychowiak po transferze do Paris Saint Germain stał się rezerwowym, natomiast Milik dopiero co wrócił do zdrowia po wyleczeniu poważnej kontuzji. Ostatecznie "Krychę" z udziału w niedzielnym meczu wyeliminowała kontuzja żeber, a napastnik Napoli jutrzejsze spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych.

Nawałka eksperymentować ze składem nie będzie. Od pierwszej minuty postawi na sprawdzonych graczy. W bramce stanie Łukasz Fabiański. Blok defensywny tworzyć będą Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk. Za grę w środku pola odpowiadać będą Piotr Zieliński, Krzysztof Mączyński i Karol Linetty. Na skrzydłach zobaczymy Kamila Grosickiego i Jakuba Błaszczykowskiego. Na szpicy ustawiony zostanie Robert Lewandowski.