Gospodarze mogli objąć prowadzenie w 18. minucie, ale doskonałą sytuację zmarnował Claudiu Keseru, który z kilku metrów przestrzelił wysoko nad bramką. Tuż przed przerwą w podobnej sytuacji znalazł się Duńczyk Christan Eriksen, ale również posłał piłkę nad poprzeczką.

W 62. fatalnie we własnym polu skiksował Mathias Jorgensen, ale po sporym zamieszaniu Rumuni nie potrafili tego wykorzystać. W końcówce to Duńczycy mieli przewagę, jednak nie potrafili wykorzystać stworzonych przez siebie sytuacji. Gospodarze natomiast niemal tylko ograniczali się do obrony remisu.

Po tym remisie Dania z siedmioma punktami jest trzecia, a Rumunia z sześcioma czwarta. Siedem punktów ma również Czarnogóra, która przegrała w Podgoricy z Polską 1:2. Biało-czerwoni z 13 punktami prowadzą w grupie E.

Rumunia - Dania 0:0

Żółte kartki: Mihai Pintilii (Rumunia); Andreas Cornelius, Peter Ankersen (Dania). Sędzia: Martin Atkinson (Anglia).

Rumunia: Ciprian Tatarusanu - Vlad Chiriches, Cristian Sapunaru, Alin Tosca - Romario Benzar, Rzvan Marin, Mihai Pintilii, Nicolae Stanciu, Iasmin Latovlevici (76. Dorin Rotariu) - Alexandru Chipciu (86. Andrei Ivan), Claudiu Keseru (63. Denis Alibec).

Dania: Kasper Schmeichel - Simon Kjaer (46. Mathias Jorgensen), Andreas Christensen, Jannik Vestergaard - Peter Ankersen, William Kvist, Lasse Schoene (69. Martin Braithwaite), Thomas Delaney, Riza Durmisi - Christian Eriksen, Andreas Cornelius.