Bramki dla Polski strzelili Robert Lewandowski z rzutu wolnego w pierwszej połowie i - przy stanie 1:1 - Łukasz Piszczek w drugiej.

Druga połowa miała kilka faz, kilka słabszych fragmentów i straciliśmy gola. Nasi zawodnicy grali do końca, walczyli do 90. minuty o trzy punkty, i pomimo trudności, to się udało. Na gorącym terenie cel został osiągnięty i zwyciężyliśmy. Przewidywaliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie - dodał szkoleniowiec polskiej drużyny narodowej.