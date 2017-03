Poza Sukurem z grona członków klubu wykluczono również byłego reprezentanta kraju Arifa Erdema.

Decyzję podjęto na dorocznym spotkaniu członków klubu, które odbyło się w niedzielę. Przeciwko takiej decyzji protestowali zwolennicy Sukura i Erdema, co z kolei wywołało wściekłość czołowych tureckich polityków.

Władze Galatasaray powinny natychmiast naprawić ten błąd - podkreślił minister sportu Akif Cagatay Kilic.

Zdaniem mediów władze klubu, chcąc wykluczyć Sukura i Erdema, powołały się na przepis, zgodnie z którym można kogoś pozbawić karty członkowskiej, o ile ten nie płaci składek.

Obaj piłkarze są posądzani o przynależność do ruchu Gulena. Jest on oskarżany przez turecki rząd o zorganizowanie zamachu stanu, do którego doszło 15 lipca. Mieszkający w USA duchowny i myśliciel temu zaprzecza.

45-letni Sukur większość kariery spędził w Galatasaray, z którym w 2000 roku zdobył Puchar UEFA. W reprezentacji rozegrał 112 meczów strzelił 51 goli. W 2012 roku zdobył najszybszą bramkę mistrzostw świata, gdy pokonał bramkarza rywali 10,8 s po rozpoczęciu spotkania. Po zakończeniu kariery w 2008 roku zajął się działalnością polityczną. Obecnie przebywa na emigracji w USA.