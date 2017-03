W Podgoricy pozostali Łukasz Piszczek, Kamil Grosicki, Kamil Glik, Piotr Zieliński, Arkadiusz Milik, Thiago Cionek i Łukasz Fabiański. Tych siedmiu zawodników zdecydowało się wrócić z Podgoricy bezpośrednio do swoich klubów.

Pozostali przylecieli do Warszawy, gdzie na lotnisku czekali na nich kibice i przedstawiciele mediów. Zarówno trener, jak i piłkarze zgodnie odmawiali wywiadów. Niezauważony wymknął się w prywatnym ubraniu Wojciech Szczęsny. Z kolei Robert Lewandowski pozostał na lotnisku oczekując na kolejny lot.

Pozostali zawodnicy przeszli do znajdującego się przy lotnisku hotelu, tam przebrali się, zjedli obiad i pożegnali się. W drodze do hotelu piłkarze rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z kibicami. Największym zainteresowaniem cieszył się Jakub Błaszczykowski, który dotarł do hotelu kilka minut po kolegach.

Następny mecz w eliminacjach MŚ 2018 podopieczni Adama Nawałki zagrają 10 czerwca, kiedy podejmą w Warszawie Rumunię. Po pięciu kolejkach biało-czerwoni z dorobkiem 13 punktów prowadzą w tabeli grupy E. Polacy mają sześć punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią. Po sześć oczek mają Rumunia i Armenia. Z dwoma punktami tabelę zamyka Kazachstan.