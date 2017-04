Chodzi o rzekomy transfer Szczęsnego do AS Roma. Aktualnie Polak jest tylko wypożyczony do klubu z Serie A. Według Bońka sprawa jego pozostania w stolicy Włoch na kolejne sezony jest już jednak przesądzona. Zjedliśmy razem obiad. Powiedział mi, że chciałby zostać w Rzymie. Myślę, że jeżeli Arsene Wenger będzie dalej pracować w Arsenalu, to Wojtek nie wróci do Londynu - powiedział szef polskiej piłki w rozmowie z włoskimi mediami.

Na komentarz samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Po ostatnim ligowym meczu Szczęsny zabrał głos w tej sprawie i dość dosadnie wypowiedział się na temat słów sternika PZPN. Boniek lubi mówić o różnych rzeczach, również o obiadach, których nigdy nie było. A jeśli chodzi o moją przyszłość, nie patrzę dalej niż na trzy dni do przodu - oznajmił bramkarz AS Roma.