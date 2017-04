Turniej, który rozegrano w ubiegłe lato we Francji był dla naszych piłkarzy bardzo udany. Dawno piłkarska reprezentacja Polski na żadnej wielkiej imprezie nie zaprezentowała się tak dobrze. Według szefa piłkarskiej centrali mogło być jeszcze lepiej. Jestem przekonany, że gdybyśmy pokonali w ostatnich mistrzostwach Portugalię w karnych, to bylibyśmy w finale. Walia była już "nasycona" i byśmy pewnie ją ograli. Byłby historyczny sukces - stwierdził w rozmowie ze "Sportowymi Faktami" - Boniek.

Według prezesa PZPN kadra Adama Nawałki jest na dobrej drodze do odnoszenia sukcesów w przyszłości. Jesteśmy na fali wznoszącej, ale musimy cały czas się rozwijać, dokładać coś, zmieniać. Mamy dobrego trenera, drużyna dobrze funkcjonuje, idziemy do przodu. Ale nie wydaje mi się, że jesteśmy 11. siłą piłkarską na świecie. Co nie znaczy, że nie moglibyśmy wygrać mistrzostw świata czy nawet Europy - zaznaczył "Zibi".