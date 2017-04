Sympatycy Lecha już po raz trzeci liczną grupą pojadą do stolicy wspierać swoich piłkarzy w finale Pucharu Polski. W poprzednich latach dopingowało ich ponad 10,5 tysiąca, podczas tegorocznego finału ma być ich nieco więcej.

Sprzedaliśmy na naszą kibicowską trybunę wszystkie bilety – ok. 10 500. Wiem też, że sporo naszych fanów, ok. trzech tysięcy zasiądzie na sektorach neutralnych. Dlatego myślę, że na trybunach może być łącznie ok. 14 tysięcy kibiców z całej Wielkopolski. To będzie najliczniejszy wyjazd sympatyków naszego klubu w ostatnich latach – powiedział prezes Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań Radosław Majchrzak.