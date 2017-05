Prezydent RP od kilku lat ma patronat nad tymi rozgrywkami. Andrzej Duda pojedynek Arki Gdynia z Lechem Poznań oglądał w m.in. towarzystwie ministra sportu i turystyki Witolda Bańki. Po meczu wręczył medale i puchar piłkarzom z Trójmiasta.

Marian Kmita, dyrektor sportu w Telewizji Polsat, w wywiadzie dla serwisu Polsatsport.pl ujawnił, że otrzymał polecenie z Kancelarii Prezydenta, żeby w transmisji nie pokazywać Andrzeja Dudy. Zadzwoniła do mnie - nie wiem czy pani szefowa Kancelarii Prezydenta czy jakaś jej wysoka urzędniczka, już nie pomnę nazwiska - z takim oto zdaniem: „Jest polecenie, żeby nie pokazywać prezydenta” - opisał Kmita. - Uśmiałem się w myślach i pytam grzecznie panią, z jakich powodów prezydenta - któremu należy się szacunek, że w ogóle wybrał na ten mecz, bo inni prezydenci w przeszłości raczej omijali tego typu widowiska, chociaż też byli patronami Pucharu Polski - mamy ukrywać. Nie usłyszałem żadnej odpowiedzi, która by mnie satysfakcjonowała.Gdyby to była prośba, starałbym się ją zrozumieć, natomiast polecenie brzmi kuriozalnie - zdradził Kmita.

Warto przypomnieć, że rok temu przy okazji finałowego spotkania na Stadionie Narodowym Andrzej Duda został wygwizdany przez kibiców.