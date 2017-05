O szczegółach poinformowała we wtorek tamtejsza federacja piłkarska (KNVB). Advocaata do końca maja wiąże jeszcze kontrakt z Fenerbahce Stambuł i po jego wygaśnięciu oficjalnie zastąpi Danny'ego Blinda, zwolnionego po marcowej porażce z Bułgarią 0:2 w eliminacjach mistrzostw świata 2018.

Holendrzy, którzy niespodziewanie nie awansowali na Euro 2016 we Francji, teraz znów mają kłopoty. Po pięciu kolejkach kwalifikacji do mundialu w Rosji zajmują czwarte miejsce w tabeli grupy A z dorobkiem siedmiu punktów. Tracą aż sześć do "Trójkolorowych". W towarzyskim spotkaniu z Włochami (28 marca, 1:2) Holendrów poprowadził dotychczasowy asystent Blinda - Fred Grim.

Latem ubiegłego roku Advocaat po trzech miesiącach współpracy zrezygnował z funkcji asystenta Blinda i objął Fenerbahce.

Doświadczony szkoleniowiec, urodzony 27 września 1947 roku, wcześniej już dwa razy samodzielnie prowadził zespół narodowy Holandii (w latach 1992-94 oraz 2002-04). Poza tym był selekcjonerem reprezentacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Korei Południowej, Belgii, Rosji i Serbii. Jeśli chodzi o kluby, trenował m.in. PSV Eindhoven, Borussię Moenchengladbach, Zenit Sankt Petersburg, AZ Alkmaar, Glasgow Rangers i Sunderland.