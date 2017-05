Piłkarz wyjaśnił, że Borg i on mają wiele wspólnego, lecz zwłaszcza pochodzenie „znikąd”. Ibrahimovic urodził się i wychował w Rosengard, dzielnicy Malmoe uważanej za najbardziej kryminogenną strefę w Szwecji. Borg z kolei pochodzi z Soedertaelje, przemysłowego miasta położonego 30 kilometrów od Sztokholmu, również zdominowanego przez imigrantów. W latach 70-tych, kiedy Borg świecił sukcesy, właśnie ta miejscowość była synonimem bardzo niebezpiecznego miejsca.

Przede wszystkim jednak obaj mamy takie cechy, jak uparte dążenie do wielkiego celu i świadomość, że nie istnieją rzeczy i dokonania, które są niemożliwe. Osiągnięcia Borga w dalszym ciągu mnie napędzają i motywują - powiedział Ibrahimowic w wywiadzie dla magazynu „Cafe”.

35-letni Szwed po odniesieniu poważnej kontuzji kolana 20 kwietnia, która może oznaczać koniec kariery, wyjawił plany na przyszłość.

Zamierzam powrócić do Szwecji. To jest mój kraj. Tu się urodziłem i wychowałem i z tym krajem się identyfikuję. Nie zamierzam jednak wracać do Malmoe, ani mieszkać na stałe w dużym mieście. Chcę mieć święty spokój. Po tylu latach codziennego kontaktu z mnóstwem ludzi, podróżach, życiu w asfalcie i betonie, chcę przebywać z rodziną w naturze - powiedział "Ibra".