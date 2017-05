Golkiper angielskiego Bournemouth na swoim Instagramie zamieścił filmik, na którym prezentuje swoje umiejętności wokalne. Boruc wraz ze swoją rodziną podczas podróży samochodem nucił utwór Dawida Podsiadły "W dobrą stronę'".

Piosenka chyba nie została wybrana przypadkowo. Słowa "Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec'' - idealnie nawiązują do obecnej sytuacji polskiego bramkarza i jego klubu. Wszak już za kilka dni kończy się sezon Premier League.