25-letni Kamiński był w kadrze na Euro 2012, ale do tej pory ma tylko cztery występy w reprezentacyjnej koszulce. Ostatni w listopadzie 2013 roku ze Słowacją (0:2) we Wrocławiu. To był... debiut Adama Nawałki w roli selekcjonera.

Meczem z Rumunią rozpoczynamy rewanżową rundę spotkań eliminacji. Wszyscy mamy świadomość, że najważniejsze spotkania w kontekście awansu na mundial dopiero przed nami. Zagramy z bardzo trudnym przeciwnikiem, który wciąż liczy się w walce o wyjazd do Rosji. Niezbędna jest maksymalna mobilizacja, która pozwoli przybliżyć się do realizacji założonego celu. Biorąc pod uwagę fakt, że mecz zostanie rozegrany po zakończeniu rozgrywek klubowych, konieczna jest indywidualizacja procesu przygotowań. W związku z tym wyznaczona grupa zawodników rozpocznie zgrupowanie 31 maja. Treningi w pełnym składzie osobowym zaplanowane są od 5 czerwca w Warszawie - stwierdził Nawałka, cytowany na stronie internetowej PZPN.

Ze względu na żółte kartki pauzować musi mistrz Francji w barwach AS Monaco Kamil Glik. Z obrońców, poza Kamińskim, powołania otrzymali Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (Palermo), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux) i Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund).

Niespodzianek nie ma jeśli chodzi o bramkarzy, pomocników i napastników. Nawałka zdecydował się na sprawdzonych piłkarzy, nie ma nikogo nowego lub wracającego po dłuższej przerwie, jak w przypadku Kamińskiego.

Nazwiska zawodników z ligi polskiej trener ogłosi w środę 31 maja.

Po pięciu kolejkach biało-czerwoni z dorobkiem 13 punktów prowadzą w tabeli grupy E. Mają sześć "oczek" przewagi nad Czarnogórą i Danią. Po sześć punktów mają Rumunia i Armenia. Z zaledwie dwoma tabelę zamyka Kazachstan.

Powołani z zagranicy na mecz eliminacji MŚ 2018 z Rumunią:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (Empoli), Wojciech Szczęsny (AS Roma)

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (Palermo), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Igor Lewczuk (Girondins Bordeaux), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Olympique Lyon), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga)