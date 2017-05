W piątek trener Dorna ogłosił nazwiska dziewięciu piłkarzy. Najpóźniej dziesięć dni przed rozpoczęciem turnieju muszą być ogłoszone pełne kadry uczestników ME do lat 21.

W gronie powołanych znaleźli się Milik i Zieliński, co do których były wcześniej wątpliwości - obaj od pewnego czasu są czołowymi piłkarzami "dorosłej" reprezentacji, prowadzonej przez Adama Nawałkę. Milik wiosną wrócił do gry po ciężkiej kontuzji kolana.

Podczas ME do lat 21 Polacy zmierzą się w grupie A kolejno: ze Słowacją (16 czerwca w Lublinie), Szwecją (19 czerwca w Lublinie) i Anglią (22 czerwca w Kielcach). Oprócz dwóch wymienionych miast turniej zorganizują również Gdynia, Bydgoszcz, Tychy i Kraków. W ostatnim z nich odbędzie się finał - na stadionie Cracovii.

Oficjalnie meczem otwarcia będzie konfrontacja Polski ze Słowacja w Lublinie (godz. 20.45), ale tego samego dnia wcześniej zostanie rozegrane w Kielcach spotkanie Szwecja - Anglia (18.00).

Po raz pierwszy w historii w turnieju weźmie udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji.

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy po cztery zespoły; do półfinałów awansują zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z drugich miejsc.

Piłkarze z lig zagranicznych powołani na ME do lat 21 w Polsce:

Bramkarz: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina)

Obrońcy: Krystian Bielik (Birmingham City), Paweł Dawidowicz (VfL Bochum), Igor Łasicki (Carpi FC)

Pomocnicy: Bartosz Kapustka (Leicester City), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Napastnicy: Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Mariusz Stępiński (FC Nantes)