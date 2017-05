O inicjatywie związków piłkarskich Danii, Norwegii i Islandii poinformował norweski magazyn "Josimar".

Według Skandynawów robotnicy z Korei Północnej mieli mieszkać w nieocieplonych i przepełnionych kontenerach, a za iście niewolniczą pracę otrzymywali groszowe wynagrodzenie. Jeden z pracowników - poinformował "Josimar" - zmarł w kontenerze na zawał serca.

FIFA, która często angażuje się w wyjaśnianie przypadków naruszenia warunków pracy przy budowie obiektów piłkarskich, zobowiązała się w czasie najbliższej wizyty jej działaczy bardziej uważnie przyjrzeć się tej sprawie, ale jej szef Gianni Infantino już wspomniał, że w trakcie budowy mogło dojść do naruszenia praw człowieka. W odpowiedzi skierowanej do skandynawskich działaczy - do której dotarł brytyjski "Guardian" - przyznał, że przy budowie Zenit Areny obywatele Korei Północnej pracowali często w "przerażających warunkach".

Petersburski Krestowski Stadion, z widownią na 68 tys. miejsc, to druga największa arena mundialu 2018, po moskiewskich Łużnikach, na których mecze oglądać może 81 tys. widzów. Jego budowa rozpoczęła się w 2007 roku i przebiegała z dużymi problemami, włącznie z wycofaniem się głównego inwestora.

Oddany do użytku w kwietniu tego roku obiekt nad Newą będzie najnowocześniejszym stadionem piłkarskim w Rosji, z wysuwaną murawą i rozsuwanym dachem. W czasie imprezy rozegrane zostaną na nim cztery mecze grupowe (jeden z udziałem Rosji), jeden ćwierćfinał, półfinał oraz spotkanie o trzecie miejsce.

Obecnie, już po raz drugi, wymieniana jest na nim murawa. Kriestowski ma gościć m.in. finał zaplanowanego na czerwiec turnieju o Puchar Konfederacji FIFA, głównego sprawdzianu organizacyjnego przed mistrzostwami świata.