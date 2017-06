Chcemy optymalnie przygotować się do spotkania z Rumunią, dlatego podzieliśmy zgrupowanie na dwa etapy. Niektórzy wcześniej kończyli swoje sezony ligowe, a niektórzy rzadziej grali. Dla nich zorganizowaliśmy te trzy dni w tym tygodniu. Zajęcia odbywają się dwa razy dziennie. Rano na siłowni, a po południu na boisku. Jest możliwość regeneracji w sobotę, ale to indywidualna sprawa zawodników – powiedział Nawałka na czwartkowej konferencji prasowej.

W środowym treningu nie uczestniczył Krzysztof Mączyński. Z kolei Jakub Błaszczykowski część zajęć przeprowadził z trenerem przygotowania fizycznego Remigiuszem Rzepką.

Obaj zaczynają w czwartek treningi z drużyną i będą gotowi na mecz z Rumunią – dodał selekcjoner.

Póki co Nawałka ma do dyspozycji tylko 14 piłkarzy.

W opublikowanym w czwartek rankingu FIFA Polska znajduje się na najwyższym w historii, 10. miejscu.

To bardzo cieszy, bo przy losowaniu grup będziemy rozstawieni. Jednak w kontekście najbliższego meczu nie ma to znaczenia. To nie zmienia naszego nastawienia mentalnego - zapewnił Nawałka.