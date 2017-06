Przypomnijmy, Bez przesady, ja gdy z Piechocińskim rozmawiamy o piłce to nam baba niepotrzebna - jakiś czas temu napisał na Twitterze do Karoliny Hytrek-Prosieckiej, dyrektor do spraw komunikacji w ekstraklasie napisał "Zibi".

Świeżo upieczona Komisarz Kobiecego Futbolu @hopesolo ostro atakuje @BoniekZibi. Komu się jeszcze oberwało? pic.twitter.com/vstJDp3z3U — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 1 czerwca 2017

Jak widać wpisy Bońka śledzone są też za oceanem. Za te słowa ostro zaatakowała go na antenie Eurosportu piłkarka z USA. Solo Kilka tygodni temu, legendarny polski piłkarz, a obecnie oficjel UEFA, Zbi... P******ę to, nie mogę nawet wymówić jego nazwiska! Kiedy poruszamy temat futbolu, to dyskusja o wpływie kobiet na tę dyscyplinę jest zbędna". Cóż, Zbigniew, co powiesz na moją nogę w twoich j*****? Czy to przydatny wpływ? Może jesteś zbyt dużym tchórzem, by przyjść i powiedzieć mi to w twarz - powiedziała Solo.