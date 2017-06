Serwis carspring.co.uk przygotował raport dzięki, któremu możemy się dowiedzieć, ile czasu potrzebują piłkarze, by zrobić na swoje samochody. Liderem w zestawienia został Jesus Navas z Manchesteru City. Hiszpański skrzydłowy jest jednak posiadaczem "taniego" auta. Na Nissana Micrę, którym się przemieszcza musiał pracować zaledwie 11 minut.

Niewiele więcej na swoją maszynę musiał pracować Carlos Tevez. Argentyńczyk na zakup Porsche Panamera Turbo S potrzebował zaledwie 11 minut i 35 sekund. Trzeba zaznaczyć, że gracz chińskiego Shanghai Shenhua obecnie jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Za sezon gry za Wielkim Murem kasuje 38 milionów euro.

A ile pracował Robert Lewandowski na swoje Ferrari F12 Berlinetta? Według wyliczeń carspring.co.uk kapitanowi reprezentacji Polski zajęło to 88 minut. To gorszy wynik od Teveza, ale zdecydowanie lepszy od Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Realu w raporcie angielskich dziennikarzy zajmuje odległe 216 miejsce. Jednak Portugalczyk jest jest właścicielem najdroższego auta wśród piłkarzy. "CR7" na Bugatti Veyron Grand Sport wydał około 3 milionów dolarów. By zarobić taką sumę król strzelców tegorocznej edycji Ligi Mistrzów potrzebuje 5 godzin i 15 minut.

>>>Pod tym linkiem znajdziesz cały raport przygotowany przez carspring.co.uk