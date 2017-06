Do każdego meczu przygotowujemy się bardzo starannie. Pokazaliśmy już w meczach reprezentacji, że dyspozycja naszych piłkarzy jest jeszcze lepsza niż w trakcie sezonu ligowego. Staramy się wykorzystać ten potencjał. Chcemy zawsze być stroną dominującą, trzymać mecz pod kontrolą - powiedział Nawałka podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym.

W listopadzie Polska wygrała na wyjeździe z Rumunią aż 3:0.

Nasz najbliższy mecz to inne rozdanie. Będzie się różnił od poprzedniego spotkania obu drużyn. Musimy być na to przygotowani od pierwszego do ostatniego gwizdka. Ale mamy doświadczenia z wielu meczów i wiemy, jak mamy grać - zaznaczył selekcjoner.