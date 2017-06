Mieliśmy plan na ten mecz - gra wysokim pressingiem, szybkie odbieranie piłki. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji. Bardzo cieszymy się ze zdobycia trzech punktów. Mieliśmy fragmenty naprawdę dobrej gry, na wysokim poziomie. Piłkarze, jeśli chodzi o cechy wolicjonalne i poziom sportowy, zaprezentowali się bardzo dobrze - przyznał Nawałka.

Selekcjoner miał zastrzeżenia jedynie do końcówki meczu, gdy Rumuni po strzeleniu gola na 1:3 stworzyli kolejne okazje. Ta końcówka meczu pokazała, że jeszcze mamy przed sobą wiele pracy. Do ostatniego gwizdka musi być utrzymana koncentracja. Wymuszone zmiany trochę popsuły nam szyki, zwłaszcza jeśli chodzi o organizację gry. Dlatego musimy przeanalizować końcówkę spotkania, to cenne doświadczenie. Nie możemy popełniać takich błędów, aby nie dać rywalowi nawet na chwilę pomyśleć, że może nam zagrozić - zaznaczył Nawałka.

W sobotnim meczu wszystkie bramki dla gospodarzy zdobył Robert Lewandowski, w tym dwie z rzutów karnych. Robert perfekcyjnie wykonuje rzuty karne i wolne. Możemy się z tego tylko cieszyć. Jest tytanem pracy. Widać, że granice możliwości dla niego nie istnieją - stwierdził selekcjoner.

Cztery kolejki przed końcem eliminacji biało-czerwoni mają 16 punktów i aż o sześć wyprzedzają Danię (swojego następnego rywala) oraz Czarnogórę. Kluczowe mecze dopiero przed nami. Musimy się do nich przygotować. Cały czas myślimy, żeby ta drużyna robiła kolejne postępy, rozwijała się, bo potencjał jest naprawdę duży - zakończył selekcjoner.