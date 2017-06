Propozycja Muna polega na zorganizowaniu MŚ 2030 na obszarze Azji Północnowschodniej. Wierzę, że pomogłoby to w promowaniu pokoju, gdyby kraje Azji Północnowschodniej łącznie z Południową i Północną Koreą mogły wspólnie zostać gospodarzami mundialu - powiedział Mun Dze In szefowi FIFA podczas poniedziałkowego spotkania w pałacu prezydenckim zwanym Błękitnym Domem w Seulu, poinformował rzecznik Park Su Hiun.

Według Infantino, mogą pojawić się na drodze do realizacji tego planu przeszkody, jednak sam pomysł został oceniony przez niego jako "poważna wiadomość dla regionu" - cytował szefa FIFA prezydencki rzecznik.

Gianni Infantino przebywa z wizytą w Korei Płd. od kilku dni ze względu na niedzielny finał mundialu MŚ U20, który rozegrano w mieście Suwon pod Seulem (Anglia wygrała z Wenezuelą 1:0 - PAP). Na środę zaplanowano spotkanie szefa FIFA z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, co stworzy okazję do rozmowy o południowokoreańskim pomyśle.

Agencja Yonhap przypomina, że Korea Płd. i Japonia wspólnie organizowały mundial w 2002 r. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów kontynent musi pauzować co najmniej 12 lat pomiędzy kolejnymi mistrzostwami świata, co uniemożliwiałoby krajom Azji Północnowschodniej ubieganie się o imprezę w 2030 r., osiem lat po mundialu zaplanowanym w Katarze na 2022 r. W maju FIFA zaproponowała zmianę regulacji, by karencję skrócić właśnie do ośmiu lat.

Pierwszy z inicjatywą piłkarskiej imprezy łączącej kraje regionu, który od długiego czasu zmaga się ze sporami terytorialnymi, nierozwiązanymi kwestiami polityki historycznej oraz z nuklearnym szantażem Pjongjangu, wyszedł w marcu br. prezes Południowokoreańskiej Federacji Piłkarskiej Czung Mong Giu. Przed spotkaniem z prezydentem Munem Infantino rozmawiał także z Czungiem.

Mundial w 2030 r. wypadałby w setną rocznicę pierwszych mistrzostw, które w 1930 r. zorganizowano w Urugwaju. Montevideo zapowiada współpracę z argentyńskim Buenos Aires w celu organizacji rocznicowych mistrzostw. Od 2026 r. turniej zostanie rozszerzony z 32 do 48 drużyn. O organizację imprezy wówczas starają się wspólnie USA, Kanada i Meksyk. W przypadku powodzenia, byłby to pierwszy mundial goszczony przez trzy państwa jednocześnie. FIFA zwyczajowo ogłasza wybór gospodarza z sześcioletnim wyprzedzeniem, jednak zwycięzców na 2018 i 2022 r. wybrano w 2010 r.