Anglia i Hiszpania zapewniły sobie awans z pierwszych miejsc grup A i B. W sobotę w grupie C Niemcy przegrali w Krakowie z Włochami 0:1 i to Italia zajęła pierwszą pozycję. Podobnie jak Niemcy, ma sześć punktów, ale była lepsza w bezpośrednim meczu. Niemcy są za to najlepszym zespołem spośród tych, które zajęły drugą pozycję - mają tyle samo punktów co Słowacja (grupa A) i Portugalia (B), ale lepszy od nich bilans bramek.

Z kolei Czesi przegrali z Danią 2:4 i pożegnali się z turniejem. Gdyby wywalczyli w Tychach trzy punkty, przy takim wyniku w Krakowie w tabeli grupy C wyprzedziliby Włochów i zajęliby drugie miejsce. Wówczas losy awansu do półfinału z drugiej pozycji rozstrzygnęłyby się między Czechami a Słowacją - wszystko zależałoby od rozmiarów zwycięstwa tych pierwszych nad Danią.

Biało-czerwoni zakończyli rywalizację na czwartym miejscu w grupie A.

Po raz pierwszy w historii w turnieju bierze udział 12 drużyn. Dotychczas w finałowej rywalizacji występowało osiem reprezentacji.

Finał odbędzie się 30 czerwca na stadionie Cracovii.

Pary półfinałowe MME (oba mecze 27 czerwca):

Anglia - Niemcy (Tychy, godz. 18.00)

Hiszpania - Włochy (Kraków, 21.00)