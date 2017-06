Niemcy, grający bez swoich największych gwiazd, praktycznie przesądzili o awansie w ciągu pierwszych ośmiu minut spotkania. W tym czasie dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Leon Goretzka. W historii tej drużyny narodowej nikt nigdy nie zdobył dwóch bramek tak szybko.

>>>Niemcy Meksyk 4:1. Zobacz gole

Pomocnik Schalke 04 Gelsenkirchen łącznie ma w tym turnieju trzy gole i prowadzi w klasyfikacji strzelców, ex aequo z kolegą z drużyny Timo Wernerem, który w czwartek podwyższył prowadzenie mistrzów świata na 3:0 w 59. minucie.

Meksykanie - jedyny uczestnik tegorocznej edycji turnieju, który w przeszłości już zdobył to trofeum - potrafili odpowiedzieć golem tylko raz, w 89. minucie. Było to jednak najładniejsze trafienie tego dnia - mocnym strzałem z dystansu popisał się rezerwowy Marco Fabian.

Mistrzowie strefy CONCACAF rzucili się do kolejnych ataków, ale nadziali się na kontrę w doliczonym czasie drugiej połowy. Akcję wykończył znany z występów w Ajaksie Amsterdam Amin Younes.

"Przed każdym turniejem ma się nadzieje, że dotrze się do półfinału, finału, ale nie można powiedzieć, że się tego spodziewałem. Radość w szatni jest oczywiście zauważalna, ale nie ma mowy o euforii. To spotkanie kosztowało nas mnóstwo sił" - powiedział na antenie telewizji ARD selekcjoner Joachim Loew.

Ostatnie tygodnie są dla niemieckiego futbolu bardzo udane. Seniorska reprezentacja awansowała do finału Pucharu Konfederacji mimo braku tak ważnych zawodników jak Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Mesut Oezil czy Thomas Mueller, natomiast we wtorek awans do finału młodzieżowych mistrzostw Europy w Polsce wywalczyli piłkarze do lat 21.

Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Portugalią a Meksykiem odbędzie się w niedzielę o godzinie 14 w Moskwie. Te zespoły rywalizowały już w fazie grupowej, wówczas padł remis 2:2.

Finał rozpocznie się sześć godzin później w Sankt Petersburgu. Chile i Niemcy również spotkały się już w grupie i również zremisowały, ale 1:1.

Za rok w Rosji odbędą się mistrzostwa świata.

Niemcy - Meksyk 4:1 (2:0)

Bramki: dla Niemiec - Leon Goretzka (6, 8), Timo Werner (59), Amin Younes (90+1); dla Meksyku - Marco Fabian (89)

Sędzia: Nestor Pitana (Argentyna)

Niemcy: Marc-Andre ter Stegen - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Matthias Ginter - Benjamin Henrichs, Leon Goretzka (67. Emre Can), Sebastian Rudy, Jonas Hector - Lars Stindl (78. Julian Brandt), Julian Draxler (81. Amin Younes) - Timo Werner

Meksyk: Guillermo Ochoa - Miguel Layun, Nestor Araujo, Hector Moreno, Oswaldo Alanis - Jonathan dos Santos (67. Rafael Marquez), Hector Herrera - Raul Jimenez, Giovani dos Santos (63. Marco Fabian), Javier Aquino (46. Hirving Lozano) - Javier Hernandez.