"Bild" doniósł, że drużyna po spotkaniu pojechała do hotelu na bankiet m.in. z prezesem tamtejszej federacji piłkarskiej Reinhardem Grindelem i dyrektorem sportowym Horstem Hrubeschem, byłym reprezentantem kraju i selekcjonerem drużyny U-21 w 2009 roku, kiedy Niemcy triumfowali w tych rozgrywkach po raz pierwszy. W piątek wywalczyli drugi tytuł.

Ok. 2.15 w nocy piłkarze, wraz z rodzinami, przyjaciółmi, partnerkami, ruszyli w miasto. Imprezowali w krakowskich klubach, pili, tańczyli. Sześciu ostatnich zawodników o godzinie 7.11 wsiadło do taksówki i wróciło do hotelu. "Party" do 7.11 - zasłużyli na to! - napisano.