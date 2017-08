Barbara Nowak w ten sposób chce, by ministerstwo doceniło zasługi kibiców z Łazienkowskiej w kultywowaniu tradycji patriotycznych. Według niej przygotowana przez nich oprawa nawiązująca do Powstania Warszawskiego, która została zaprezentowana przed meczem z FK Astana była "najbardziej skutecznym przekazem polskiej polityki historycznej i akcją edukacyjną ostatnich lat". Dlatego Nowak zwróci się do minister edukacji narodowej o uhonorowanie pomysłodawców.

Przypomnijmy, że oprawa kibiców Legii, która wywołała poruszenie w mediach na całym świecie przedstawiała małego powstańca, do którego skroni niemiecki żołnierz przykłada pistolet, a pod spodem widniał napis w języku angielskim: "Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali 160 tysięcy osób. Tysiące z nich stanowiły dzieci".