Wśród ośmiu powołanych znaleźli się m.in. Krystian Bielik, Bartosz Kapustka, Bartłomiej Drągowski i Dawid Kownacki, którzy uczestniczyli w czerwcowych mistrzostwach Europy. Zostały one rozegrane w Polsce, a biało-czerwoni z jednym punktem zajęli ostatnie miejsce w grupie A. Powołany został również 18-letni Kamil Grabara z Liverpoolu.

Michniewicz siódmego lipca zastąpił Marcina Dornę. Umowa z 47-letnim trenerem została podpisana do końca eliminacji Euro 2019, które odbędą się we Włoszech i San Marino. W przypadku awansu kontrakt zostanie automatycznie przedłużony do końca turnieju. W grupie 3 eliminacji biało-czerwoni zmierzą się z Litwą, Wyspami Owczymi, Danią, Finlandią oraz Gruzją.

Mecz z Gruzją odbędzie się w Gori 1 września o godz. 18 polskiego czasu.

Zagraniczne powołania U-21 na mecz eliminacyjny mistrzostw Europy 2019 z Gruzją:

Krystian Bielik (Arsenal Londyn), Paweł Bochniewicz (Udinese), Bartłomiej Drągowski (Fiorentina), Kamil Grabara (Liverpool), Bartosz Kapustka (SC Freiburg), David Kopacz (Borussia Dortmund), Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Oskar Zawada (Karlsruher SC)