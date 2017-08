Z Danią biało-czerwoni zagrają w Kopenhadze, a z Kazachstanem - w Warszawie.

Bednarek, który tego lata przeszedł z Lecha Poznań do Southampton, otrzymał powołanie do seniorskiej kadry po raz pierwszy w karierze. Kędziora, również sprzedany przez "Kolejorza" (do Dynama Kijów), już wcześniej je otrzymał, ale dotychczas nie zadebiutował w drużynie narodowej.

Krychowiak stracił z kolei miejsce w kadrze po nieudanym sezonie 2016/17 w Paris Saint-Germain. Nie mieścił się zwykle w kadrze meczowej francuskiego klubu i prawdopodobnie zostanie sprzedany lub wypożyczony - media spekulują, że do Valencii.

Wchodzimy w kluczową fazę eliminacji mistrzostw świata w Rosji. Przed nami wrześniowe mecze z Danią i Kazachstanem. Nasz najbliższy przeciwnik jest silnym zespołem, który nadal ma aspiracje wyjazdu na mundial. Mimo że to początek sezonu, musimy być doskonale przygotowani w każdym aspekcie, dlatego podczas krótkiego zgrupowania czeka nas intensywna praca w oparciu o szczegółowy plan - powiedział Nawałka, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Skład drużyny jest stabilny, ale drzwi do reprezentacji są zawsze otwarte. Prowadzimy stały monitoring i czekamy na zawodników, którzy swoją postawą włączą się do rywalizacji o miejsce w kadrze. Na tym zgrupowaniu swoją szansę otrzymają Jan Bednarek i Tomasz Kędziora. Jestem przekonany, że wszyscy przyjadą na zgrupowanie odpowiednio zmotywowani i świadomi wagi tych meczów - zapewnił szkoleniowiec.

Nazwiska zawodników z ligi polskiej selekcjoner ogłosi w piątek 25 sierpnia.

Czy znasz zasady gry w piłkę nożną?

Biało-czerwoni zdecydowanie prowadzą w grupie E. Mają 16 punktów i o sześć wyprzedzają wicelidera Czarnogórę oraz trzecią w tabeli Danię. Jeśli wyniki najbliższych spotkań ułożą się korzystnie, podopieczni Nawałki będą pewni awansu już po spotkaniu z Kazachstanem.

Powołani z zagranicy na mecze eliminacji MŚ 2018 z Danią i Kazachstanem:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Przemysław Tytoń (Deportivo La Coruna)

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (Palermo), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (Napoli)

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga)