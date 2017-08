Blisko 28-letni Makuszewski ma za sobą dwa występy w reprezentacji do lat 21. Choć jego zespół gra ze zmiennym szczęściem, odpadł już z Ligi Europejskiej i Pucharu Polski, to on często jest chwalony, nawet po słabych spotkaniach Lecha. Kilka dni temu w rozmowie z PAP przyznał jednak, że na razie powołania się nie spodziewa.

- Słyszę sporo głosów, wiele osób mnie pyta, czy będę powołany. Ja powiem tak: Nie mam pojęcia. Nie kontaktował się ze mną trener ani nikt ze sztabu. Jakieś sygnały dostawałem, że mnie obserwują, ale przecież każdy piłkarz jest obserwowany. Przyglądano mi się już pięć lat temu i efekt jest taki, że na razie nie byłem jeszcze ani razu powołany. A gra w reprezentacji to jest moje marzenie - powiedział.

Oprócz Makuszewskiego uznanie trenera zdobyło trzech piłkarzy Legii Warszawa - Artur Jędrzejczyk, Michał Pazdan i Krzysztof Mączyński, a także Sławomir Peszko z Lechii Gdańsk oraz Filip Starzyński, broniący barw prowadzącego w ekstraklasie Zagłębia Lubin.

Wcześniej Nawałka ogłosił nazwiska 22 powołanych z lig zagranicznych. W tym gronie zabrakło Grzegorza Krychowiaka, który od dłuższego czasu ma problem z wywalczeniem miejsca w składzie Paris Saint-Germain i prawdopodobnie zmieni klub.

Biało-czerwoni zdecydowanie prowadzą w grupie E. Mają 16 punktów i o sześć wyprzedzają wicelidera Czarnogórę oraz trzecią w tabeli Danię, z którą zmierzą się w Kopenhadze. Jeśli wyniki najbliższych spotkań ułożą się korzystnie, podopieczni Nawałki będą pewni awansu już po spotkaniu z Kazachstanem w Warszawie.

Powołani na mecze eliminacji MŚ 2018 z Danią i Kazachstanem:

Bramkarze: Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Przemysław Tytoń (Deportivo La Coruna).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (Palermo), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa).

Pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Paweł Wszołek (Queens Park Rangers), Piotr Zieliński (Napoli), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Filip Starzyński (Zagłębie Lubin), Maciej Makuszewski (Lech Poznań).

Napastnicy: Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht Bruksela), Kamil Wilczek (Broendby Kopenhaga).