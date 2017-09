"Konsul RP pozostaje w kontakcie z rodziną poszkodowanego oraz duńską policją" - podano na Twitterze MSZ. Wcześniej resort zapewnił, że "sprawa poszkodowanego obywatela RP w Danii jest znana" ambasadzie RP w Danii. "Konsul natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia zapewnił pomoc konsularną" - czytamy na profilu twitterowym resortu spraw zagranicznych.

W poniedziałek na portalach społecznościowych pojawiły się filmy nakręcone telefonami komórkowymi, dokumentujące piątkowe zajścia przed meczem Dania-Polska. Na jednym z nich widać jak duński policjant uderza pałką leżącego na chodniku polskiego kibica. W sieci można też zobaczyć zdjęcie mężczyzny - ma zakrwawioną twarz.

Do starć fanów Biało-Czerwonych z policją doszło po tym, jak wielu z nich nie zostało wpuszczonych na stadion, gdzie odbywało się piątkowe spotkanie. Część z kibiców kupiła bowiem bilety na sektory przeznaczone dla gospodarzy (dla kibiców gości przeznaczono jedynie 5 proc., czyli około 2 tys. wejściówek). Na to, by Polacy zasiedli wspólnie na trybunach z miejscowymi fanami, nie zgodził się duński związek piłkarski.

Piątkowy mecz eliminacji Mistrzostw Świata 2018 Dania-Polska zakończył się dotkliwą porażką Biało-Czerwonych 4:0.