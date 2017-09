Powodem do powstania zestawienia był jubileusz "Lewego", który w sobotę odnotował setny ligowy występ w barwach mistrza Niemiec. W tym czasie uzyskał 82 gole i pod względem skuteczności w takim przedziale jest najlepszy w historii Bundesligi. W tym sezonie zdobył już pięć goli i otwiera klasyfikację strzelców.

Liczby polskiego napastnika:

8 - goli w siedmiu oficjalnych występach w tym sezonie;

8 - w ośmiu z ostatnich dziewięciu spotkań Bundesligi, w których wpisał się na listę strzelców, uzyskał więcej niż jednego gola (sześciokrotnie - dwa, dwukrotnie - trzy)

13 - bramek zdobył na stadionie w Monachium podczas Oktoberfest, lepszy w historii Bayernu pod tym względem jest tylko Gerd Müller - 18;

24 - trafienia w Lidze Mistrzów w barwach Bayernu, co daje najwyższą w historii klubu średnią: jednego gola na 115 minut gry;

82 - gole w stu pierwszych występach w Bayernie w niemieckiej ekstraklasie i do tego 20 asyst, takich statystyk nie miał żaden inny piłkarz w jakimkolwiek klubie Bundesligi;

156 - bramek zdobył do tej pory w Bundeslidze, co czyni go najskuteczniejszym z nadal aktywnych zawodników, Mario Gomez z VfL Wolfsburg ma 154.