Rosenborg podał w środę dane sprzedaży sklepu klubowego, według których koszulka z numerem 9 i nazwiskiem Duńczyka na plecach, w cenie 100 euro, jest najczęściej sprzedawanym produktem i przyniosła już klubowi dwa miliony koron (milion złotych).

Sprzedaż znacznie wzrosła po meczu eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji, 1 września Dania - Polska 4:0 i powrocie Bendtnera do reprezentacji po 21 miesiącach nieobecności w niej.

Popularność Bendtnera wzrosła do zenitu i sprzedaliśmy pokaźną partię koszulek do Danii i teraz czekamy na nową dużą dostawę, ponieważ lista oczekujących na nie jest bardzo długa. Sprzedaliśmy też wszystkie szaliki z jego nazwiskiem, a także kubki, czapki, długopisy i otwieracze do piwa. Sprzedaż z pewnością znacznie wzrośnie w przypadku awansu Danii na mundial w Rosji - powiedział menadżer sklepu firmowego Rosenborga Jan Olav Dreier.