Milik wszedł na boisko w 70. minucie sobotniego spotkania Napoli ze SPAL (3:2), zastępując innego reprezentanta kraju - Piotra Zielińskiego. W końcówce Milik biegł do piłki, a hamując ciężar ciała przeniósł na prawą nogę. Przewrócił się na murawę i nie wrócił już do gry, choć opuścił boisko o własnych siłach. W nocy przeszedł szczegółowe badania, których wyników klub nie ujawnił, ale polskiego napastnika prawdopodobnie czeka operacja i kilka miesięcy przerwy.

Ostateczna decyzja zapadnie po wizycie w Rzymie u profesora Paola Marianiego, który jesienią 2016 roku przeprowadził zabieg, gdy Milik zerwał więzadła w lewym kolanie i pauzował z tego powodu cztery miesiące. Teraz do podobnego urazu doszło w drugiej nodze.

Z powodu drobniejszych dolegliwości w kadrach swoich klubów zabrakło w weekendowych meczach Macieja Rybusa z Lokomotiwu Moskwa, Łukasza Teodorczyka z Anderlechtu Bruksela i Kamila Grosickiego z Hull City.

Rybus, według jego menedżera Mariusza Piekarskiego, ma naderwane ścięgno i czeka ok. dwutygodniowa przerwa w grze. Grosicki nie pojechał na spotkanie z Reading FC (1:1), ale jak zapewnił na Twitterze nic poważnego mu nie dolega, a było to raczej działanie prewencyjne. Problem ze ścięgnem wykluczył też z ligowego pojedynku z Waasland-Beveren (2:1) Teodorczyka, ale z informacji belgijskich mediów wynika, że Polak powinien być gotowy do gry w środowej potyczce w Lidze Mistrzów z Celtikiem Glasgow.

Z powołanych na październikowe spotkania z Armenią (5.10 w Erywaniu) i Czarnogórą (8.10 w Warszawie) tylko Robert Lewandowski i Kamil Wilczek w weekend wpisali się na listę strzelców.

Kapitan biało-czerwonych strzelił siódmą bramkę w Bundeslidze, ale jego drużyna zremisowała 2:2 z VfL Wolfsburg, w którym od początku drugiej połowy grał Jakub Błaszczykowski.

Wilczek natomiast wszedł na boisko w 46. minucie, a gola uzyskał w 90., zapewniając swojemu zespołowi wyjazdową wygraną z Hobro (2:1).

Oprócz Lewandowskiego, spośród kadrowiczów z klubów zagranicznych pełne 90 minut w swoich klubach rozegrali w weekend jeszcze bramkarz Łukasz Fabiański (Swansea City), obrońcy Kamil Glik (AS Monaco), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) i Marcin Kamiński (VfB Stuttgart) oraz pomocnik Paweł Wszołek (Queens Park Rangers).

Nazwiska zawodników z ligi polskiej powołanych na najbliższe spotkania drużyny narodowej selekcjoner ogłosi w piątek 29 września.

Dwie kolejki przed zakończeniem eliminacji biało-czerwoni z 19 punktami prowadzą w grupie E. O trzy wyprzedzają wicelidera Czarnogórę oraz trzecią w tabeli Danię. Na czwartym miejscu jest Rumunia - dziewięć punktów, a na piątym Armenia - sześć. Z dwoma oczkami tabelę zamyka Kazachstan.

Ligowe występy piłkarzy powołanych na mecze eliminacji MŚ 2018 z Armenią i Czarnogórą:

bramkarze:

Łukasz Fabiański (Swansea City) - cały mecz z Watford (1:2)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) - rezerwowy w meczu z Torino (4:0)

Łukasz Skorupski (AS Roma) - rezerwowy w meczu z Udinese Calcio (3:1)

Przemysław Tytoń (Deportivo La Coruna) - rezerwowy w meczu z Espanyolem Barcelona (1:4)

obrońcy:

Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua) - cały mecz z Milanem (2:0)

Thiago Cionek (US Palermo) - mecz z Pro Vercelli zaplanowany na poniedziałek

Kamil Glik (AS Monaco) - cały mecz z Lille (4:0)

Marcin Kamiński (VfB Stuttgart) - cały mecz z FC Augsburg (0:0)

Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów) - rezerwowy w meczu z Weres Równe (0:0)

Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - do 69. minuty w meczu z Borussią Moenchengladbach (6:1)

pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg) - od 46. minuty w meczu z Bayernem Monachium (2:2)

Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad) - poza kadrą mecz z Septemwri Sofia (4:1)

Kamil Grosicki (Hull City) - poza kadrą na mecz z Reading FC (1:1)

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion) - mecz z Arsenalem Londyn zaplanowany jest na poniedziałek

Karol Linetty (Sampdoria Genua) - rezerwowy w meczu z Milanem (2:0)

Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa) - poza kadrą na mecz z FK Rostów (1:0)

Paweł Wszołek (Queens Park Rangers) - cały mecz z Burton Albion FC (0:0)

Piotr Zieliński (Napoli) - do 70. minuty w meczu ze SPAL (3:2)

napastnicy:Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - cały mecz i gol z VfL Wolfsburg (2:2)

Arkadiusz Milik (SSC Napoli) - od 70. minuty w meczu ze SPAL i kontuzja kolana (3:2)

Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht) - poza kadrą na mecz z Waasland-Beveren (2:1)

Kamil Wilczek (Broendby IF) - od 46. minuty i gol w meczu z Hobro (2:1)