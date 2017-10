Rok temu w starciu z Armenią (2:1 w Warszawie) graliśmy bardzo długo z przewagą jednego zawodnika, ale to nie było łatwe spotkanie. Strzeliliśmy gola dopiero w ostatniej minucie. Teraz będzie to zupełnie inny mecz. Zdajemy sobie sprawę, co trzeba poprawić. Wiemy, że ostatnio nie wszystko wyglądało tak jak trzeba. Musimy do tego spotkania przystąpić maksymalnie skoncentrowani, jakby to był nasz ostatni mecz, od którego wszystko zależy. Oczywiście później mamy jeszcze mecz u siebie z Czarnogórą, ale na razie skupiamy się tylko na spotkaniu z Armenią - powiedział Lewandowski podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.