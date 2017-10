Po meczu Armenia - Polska (1:6) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawałka powiedział:

Osiągnęliśmy zakładany cel. Zdobycie trzech punktów było bardzo ważne w tej decydującej fazie eliminacji. Od samego początku zawodnicy byli bardzo dobrze nastawieni. Widać było wielką koncentrację i przede wszystkim graliśmy zgodnie z założonym planem, czyli szybko odbieraliśmy piłkę, utrzymywaliśmy się przy niej i kreowaliśmy sytuacje podbramkowe. Uważam ten mecz za dobry. Brawa dla zawodników za determinację i przy tym chłodną głowę. Mieliśmy bardzo dużo żółtych kartek, a w kontekście ostatniego meczu było niezwykle ważne, że wszyscy są gotowi do gry.

W tym krótkim mikrocyklu przygotowywaliśmy się tak, jakby nic nie było pewne po pierwszym z dwóch ostatnich spotkań. Musimy poczekać na mecz Czarnogóry z Danią. Wtedy będziemy mądrzejsi.

Zarówno na pozycji numer jeden bramkarza, jak i innych pozycjach jest rywalizacja. Mam wybór i myślę, że zawodnicy to potwierdzają. Ci, którzy wchodzą, starają się bardzo pomóc drużynie, by to co wcześniej było wypracowane, wyglądało jeszcze lepiej.

W każdym meczu wychodząc na boisko, gramy o trzy punkty. Tak samo będzie w niedzielę z Czarnogórą. Jesteśmy pod każdym względem przygotowani do tego meczu. Już w samolocie zawodnicy rozpoczną regenerację.