Mieliśmy plan na ten mecz i od pierwszej sekundy konsekwentnie go realizowaliśmy, co przyniosło efekty w postaci bramek. Zagraliśmy dobre spotkanie, chociaż było 5-10 minut, kiedy oddaliśmy pole gry. Z drugiej strony nie ma co silić się na większe przemyślenia, bo graliśmy z niezbyt dobrze dysponowanym przeciwnikiem. Patrzymy dalej w przyszłość. To, co było dzisiaj jest już nieważne. Zdobyliśmy trzy punkty, wykonaliśmy pracę i koncentrujemy się już na niedzielnym meczu. Przede wszystkim trzymaliśmy dzisiaj pozycje. To, co założyliśmy sobie przed meczem, czyli staliśmy szeroko. Wiedzieliśmy, że Ormianie będą grać piątką obrońców i będzie ciężko przedostać się środkiem. Każdy strzelony gol dla reprezentacji to ogromne wyróżnienie. Cieszę się bardzo, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy.

Galeria Przejdź do galerii » El. MŚ 2018: Miazga! Sześć goli Polaków w meczu z Armenią Polska wygrała z Armenią 6:1 w meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2018 w Erywaniu. Trzy gole strzelił Robert Lewandowski. Po jednym trafieniu dołożyli Kamil Grosicki, Jakub Błaszczykowski i Rafał Wolski.