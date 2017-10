Biało-czerwoni w czwartek efektownie pokonali Armenię, a dzięki trzem trafieniom Lewandowski wyprzedził Włodzimierza Lubańskiego w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy reprezentacji Polski i został jej liderem.

Na pewno jestem szczęśliwy po tym osiągnięciu. W wieku 29 lat przeskoczyłem inne legendy polskiego futbolu. To tym bardziej cenne, bo dokonałem tego w meczu wyjazdowym. To wyjątkowe uczucie, które powoli będzie do mnie docierać. Ta radość jest jeszcze nieco wstrzymywana, bo czekam na nasz awans na mundial. Do Polski wracamy skoncentrowani przed niedzielnym meczem z Czarnogórą – powiedział Lewandowski dziennikarzom po spotkaniu z Armenią.