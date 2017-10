Dziennikarka "Gazety Wyborczej" i Tok FM po meczu na Twitterze napisała: Nasi dobrze grają. Co za ulga. Inaczej Staruch dałby im z liścia. A PZPN jakiś czas dyplomatycznie by milczał, bo po co się wychylać. W ten sposób Wielowieyska nawiązała do skandalicznych wydarzeń, które ostatnio miały miejsce na Łazienkowskiej, gdzie po przegranym meczu z Lechem Poznań kibole Legii Warszawa pobili swoich piłkarzy.

Co tweet, to orka. Tylko redaktor Wielowieyska bez żadnych wniosków ;) pic.twitter.com/GrCJiAwp4w — Marcin Makowski (@makowski_m) 5 października 2017

Wielowieyska na ripostę nie musiała długo czekać. W ostrych słowach odpowiedział dziennikarce Zbigniew Boniek. Proszę się od nas... Wie pani co! - napisał szef PZPN.

Dziennikarka wymianę zdań z Bońkiem zakończyła słowami: Taka odpowiedź świadczy o panu, nie o mnie.