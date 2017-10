Nasze marzenia, że fenomenalne kwalifikacje zakończą się wyjazdem na mistrzostwa świata prysły w ciągu czterech minut – pisze czarnogórski portal "Vijesti", przypominając dwa wydarzenia mające decydujący wpływ na końcowy wynik: gol Christian Eriksena w 16. minucie oraz kontuzja najlepszego piłkarza gospodarzy Stevana Jovetica, z powodu której musiał on opuścić boisko.

To były dwa ciosy, po których trudno byłoby się podnieść nawet o wiele silniejszym od nas drużynom – podkreślił portal.

Selekcjoner czarnogórskiej reprezentacji Ljubisa Tumbakovic także wymienił uraz Jovetica jako sytuację przesądzającą praktycznie o rezultacie meczu.

Ta sytuacja całkowicie zaburzyła naszą koncepcję. Mamy młodą i ambitną drużynę, która jednak nie jest jeszcze do końca gotowa na długie i ciężkie batalie, do jakich należą kwalifikacje mistrzostw świata. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy trzeba stanąć oko w oko ze świetnie przygotowaną, zmotywowaną i dobrze wyszkoloną drużyną, jaką jest reprezentacja Danii. Potrzebujemy jeszcze więcej czasu - tłumaczył Tumbakovic.