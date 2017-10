Reprezentacja Polski w czwartek po raz pierwszy w historii pokonała na wyjeździe Armenię. Zrobiła to w imponującym stylu, bo wygrała 6:1.

Od pierwszej do ostatniej minuty pokazaliśmy klasę. Mimo straty bramki w pierwszej połowie kontrolowaliśmy przebieg meczu. To powinno cieszyć – powiedział Krychowiak, który wrócił do drużyny narodowej po absencji w poprzednich meczach eliminacji MŚ (z Danią 0:4 i Kazachstanem 3:0).

Przez pierwsze pół godziny spotkania w Erywaniu Ormianie mieli problem, aby przedostać się pod pole karne Polaków.

Byliśmy skuteczni w defensywie poczynając od Roberta Lewandowskiego. Wiele pracy w środku pola wykonał również Piotrek Zieliński. To ułatwiło nam grę w defensywie – ocenił pomocnik wypożyczony z Paris Saint Germain do West Bromwich Albion.

W pierwszej połowie biało-czerwoni stracili jednak bramkę po skutecznym rozegraniu przez Ormian rzutu rożnego.

Mieliśmy wiele szacunku do rywali i zdawaliśmy sobie sprawę, że są w stanie nam zagrozić. Jednak wciąż graliśmy na swoim poziomie – podkreślił.

Trzy bramki w czwartkowym spotkaniu strzelił Lewandowski, który objął prowadzenie w klasyfikacji najlepszych w historii strzelców reprezentacji Polski z 50. bramkami.

To fantastyczne osiągnięcie. Jednak na tym nie koniec, bo będzie kontynuował tę passę i będzie zdobywał kolejne bramki – zapewnił 27-letni pomocnik.

Do awansu na mistrzostwa świata 2018 podopiecznym Adama Nawałki wystarczy remis w niedzielnym meczu w Warszawie z Czarnogórą (godz. 18.00). W tym samym czasie Duńczycy, którzy wciąż tracą do Polaków trzy punkty, podejmą w Kopenhadze Rumunię.