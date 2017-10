Biało-czerwoni, którzy są bardzo blisko awansu na mundial, wrócili do Warszawy bezpośrednio po meczu z Armenią. W swoim hotelu byli o godz. 2.50 w nocy. Nic więc dziwnego, że piątek mają nieco luźniejszy, a najważniejszym zadaniem jest regeneracja.

Po śniadaniu piłkarze mieli odprawę i analizę poświęconą meczowi z Armenią, natomiast w południe - rozruch na siłowni. Po obiedzie zawodników czeka regeneracja i odpoczynek. To nie jest tak, że mają czas do własnej dyspozycji. Trwają przygotowania do meczu z Czarnogórą, dlatego teraz najważniejsza jest regeneracja - powiedział Jakub Kwiatkowski.