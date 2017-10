W niedzielę Polska wygrała w Warszawie z Czarnogórą 4:2 w ostatnim meczu eliminacji i zapewniła sobie awans na mundial. Jedną bramkę zdobył Lewandowski, który z 51 trafieniami jest też najlepszym strzelcem w historii reprezentacji.

Obecny kapitan biało-czerwonych w zakończonych dla Polski w niedzielę eliminacjach mundialu zdobył 16 bramek, dzięki czemu jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Już wcześniej - mając na koncie 15 trafień - został najlepszym strzelcem w historii europejskich kwalifikacji do najważniejszych turniejów - mistrzostw świata lub Europy.

Drugie miejsce, z dorobkiem 15 goli, zajmuje Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił tyle goli w obecnych eliminacjach MŚ, ale w ostatniej kolejce w poniedziałek czeka jego zespół pojedynek ze Szwajcarią.

Co ciekawe, czwarte miejsce w zestawieniu - jak podaje UEFA - zajmuje... Robert Lewandowski. W kwalifikacjach mistrzostw Europy 2016 napastnik Bayernu Monachium zdobył 13 bramek, podobnie jak David Healy z Irlandii Północnej w walce o ME 2008.

Jeśli chodzi o wszystkie kontynenty, rekordzistą w eliminacjach jest Irańczyk Karim Bagheri - 19 goli w strefie azjatyckiej w zmaganiach o mundial w 1998 roku.

Najlepsi strzelcy kwalifikacji europejskich do MŚ lub ME:

1. Robert Lewandowski (Polska) - 16 goli (el. MŚ 2018)

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 15 goli (el. MŚ 2018)

3. Predrag Mijatovic (Jugosławia) - 14 goli (el. MŚ 1998; licząc też baraż)

4. David Healy (Irlandia Płn.) - 13 goli (el. ME 2008)