Od razu po zakończeniu spotkania wystrzelono konfetti i race dymne. Podopieczni Adama Nawałki założyli natomiast koszulki z napisem: "Polska dawaj 2018" i wykonali rundę honorową wokół boiska dziękując kibicom za doping. Trybuny natomiast długo pozostawały pełne.

"Chcieliśmy wam serdecznie podziękować za to, że byliście z nami od pierwszej do ostatniej minuty tych eliminacji. Awans to tylko pierwszy krok, a drugim będzie nasz udział w mistrzostwach świata w Rosji. Mam nadzieję, że będziecie tam z nami. Dziękujemy wam bardzo" – powiedział Lewandowski.

Jeden z kibiców wskoczył też na murawę, podbiegł do kapitana biało-czerwonych i... pocałował jego but. Obok stali uśmiechnięci dyrektor reprezentacji Tomasz Iwan i obrońca Michał Pazdan.

W niedzielę Polacy pokonali w Warszawie Czarnogórę 4:2 w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata 2018 i z dorobkiem 25 punktów zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie E oraz awans na turniej.