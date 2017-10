Biało-czerwoni wywalczyli awans na mundial, ale nawet zagraniczne media zauważyły gest Lewandowskiego oraz historię kilkuletniego Franka z podkaliskich Sulisławic. To właśnie bowiem z inicjatywy kapitana reprezentacji chory chłopiec mógł znaleźć się na PGE Narodowym oraz wyjechać na wózku razem ze swoim idolem na murawę.

Franek to jest mój kolega. To była moja inicjatywa. Jego wielkim marzeniem było to, by wyjść ze mną na boisko. Pierwszy raz spotkaliśmy się w hotelu. Później wpadłem na pomysł, żeby przyjechał na sobotni trening i spróbował, czy da radę wyjechać i żeby ewentualnie mu pomóc. To był stres też dla mnie, żeby wszystko poszło dobrze. Franek był jednak zrelaksowany i dał radę. Mam nadzieję, że jego marzenie się spełniło - powiedział piłkarz po meczu na antenie Polsatu Sport.