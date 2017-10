Kwalifikacje zakończą się w połowie listopada - wtedy odbędą się ostatnie mecze w strefie afrykańskiej oraz baraże w Europie i interkontynentalne.

Do niedzieli włącznie udział w turnieju finałowym MŚ zapewniło sobie 15 drużyn - 14 z eliminacji, w tym Polska, oraz Rosja jako gospodarz. Zostało zatem 17 wolnych miejsc, z których w najbliższych dniach cztery zajmą reprezentacje z Europy, trzy z Ameryki Południowej i jedna ze strefy CONCACAF.

Losowanie ośmiu grup po cztery zespoły odbędzie się 1 grudnia w Moskwie. Wcześniej uczestnicy zostaną podzieleni na cztery koszyki po osiem ekip. Wiadomo, że wśród najwyżej rozstawionych znajdzie się Rosja oraz czołowych siedem reprezentacji rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 16 października. W tym gronie będą na pewno: Niemcy, Brazylia, Belgia i Polska oraz Portugalia bądź Szwajcaria, które we wtorek stoczą bezpośredni pojedynek o awans.

Jeśli kwalifikację wywalczą mistrzowie Europy, to Helweci nawet w przypadku awansu z baraży stracą prawdopodobnie miejsce w pierwszym koszyku na rzecz Francuzów. Gdyby Szwajcaria wygrała rywalizację w grupie B, to Portugalia też znajdzie się wśród najwyżej rozstawionych, o ile przebrnie baraż.

Znak zapytania widnieje wciąż także przy zajmującej obecnie trzecią pozycję w rankingu Argentynie, którą czeka w nocy z wtorku na środę czasu polskiego "mecz o wszystko" z Ekwadorem. Może się zdarzyć, że Lionela Messiego i kolegów zabraknie na mundialu, bo obecnie zajmują oni szóstą lokatę w rozgrywanych systemem ligowym eliminacjach południowoamerykańskich, co oznacza odpadnięcie z rywalizacji.

Zresztą w tej strefie, poza Europą, jest jeszcze możliwych najwięcej rozwiązań, bo pewni występu na rosyjskich boiskach są tylko "Canarinhos".

Niezależnie od końcowych rozstrzygnięć podział na koszyki wygląda jednak dość klarownie.

W drugim na pewno znajdą się pewne udziału w MŚ Hiszpania, Anglia i Meksyk, a także ewentualnie najbliższe awansu z Ameryki Płd. Chile i Kolumbia. W symulacji przygotowanej przez portal weglobalfootball.com do tej grupy dołączono pewne występu w europejskich barażach Włochy i Danię, która ostatnio osiąga dobre wyniki, a także Szwajcarię jako najwyżej notowaną z jedenastek ze Starego Kontynentu bez bezpośredniej kwalifikacji. Jej miejsce może zająć ew. Francja.

Trzeci koszyk to przede wszystkim Urugwaj, którego tylko bardzo niekorzystny obrót spraw mógłby pozbawić wyjazdu do Rosji, pewne awansu Egipt i Kostaryka, Islandia, która w poniedziałek powinna go przypieczętować, oraz USA, o ile pokonają we wtorek najsłabszą w finałowej fazie kwalifikacji w strefie CONCACAF ekipę Trynidadu i Tobago. Uzupełnią to grono prawdopodobnie Tunezja i Senegal, a także jakiś zespół z baraży europejskich (Szwecja, Walia, Irlandia Północna).

Ostatnia grupa uczestników to Iran, Nigeria, Japonia, Korea Płd., Arabia Saudyjska, które wywalczyły już kwalifikację, bliska celu Serbia, Australia lub Panama, które prawdopodobnie utworzą jedną z par międzykontynentalnych par barażowych, jak również Wybrzeże Kości Słoniowej albo Maroko, które rywalizują w jednej grupie eliminacji.

Zgodnie z przyjętymi zasadami losowania do jednej grupy nie mogą trafić zespoły z tej samej konfederacji, z wyjątkiem UEFA, przy czym reprezentacje europejskie, najliczniej uczestniczące w turnieju, mogą być tylko dwie.

Na tej podstawie można przyjąć, że w tzw. grupie śmierci rywalami biało-czerwonych byłyby np. Hiszpania, Urugwaj i Nigeria czy Japonia, a na przeciwnym biegunie znalazłby się zestaw przeciwników: Szwajcaria, Kostaryka i Arabia Saudyjska.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe warianty, może się zdarzyć, że w jednej grupie znajdą się Brazylia, Hiszpania, USA i Iran, a w innej Rosja, Dania, Tunezja i Australia.\

Symulacja podziału na koszyki na podstawie przewidywanego rankingu FIFA na 16 października:

Koszyk 1: Rosja, Niemcy, Brazylia, Portugalia, Argentyna, Belgia, Polska, Francja

Koszyk 2: Hiszpania, Chile, Kolumbia, Meksyk, Anglia, Szwajcaria, Dania, Włochy

Koszyk 3: Urugwaj, Kostaryka, Islandia, USA, Szwecja, Senegal, Egipt, Tunezja

Koszyk 4: Iran, Serbia, Japonia, Nigeria, Maroko (Wybrzeże Kości Słoniowej), Korea Płd.,Australia (Panama), Arabia Saudyjska